Перець по-італійськи – це проста, швидка та поживна закуска з солодкого болгарського перцю, ароматних трав та оливкової олії.

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Якщо ви не любите свіжий перець, приготуйте його в духовці – це нереально смачно.

Дуже смачно робити брускети з таким перцем, або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір,
– прокоментував Володимир Ярославський.

Отож, не гаймо часу. Мерщій готувати смачну італійську закуску разом з нами!

Рецепт солодких перців по-італійськи

  • Час: 30 – 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Приготування:

  1. Ретельно помийте перці, видаліть насіння та розріжте навпіл.
  1. Змастіть шкірку перців оливковою олією.


Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів з верхнім обдувом.
  1. Викладіть перці на деко.

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  1. Відправте перці в духовку та випікайте доки шкірочка не підгорить.


Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Дістаньте деко з перцями з духовки та накрийте шаром харчової фольги. Зачекайте доки овочі охолонуть та зніміть з них шкірку.


Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Поспите їх сіллю, подрібненим часником, свіжою петрушкою та тим'яном. Рясно полийте олією та оцтом.


Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Подавайте закуску до столу з козячим сиром. Смачного!