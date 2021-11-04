Перець по-італійськи – це проста, швидка та поживна закуска з солодкого болгарського перцю, ароматних трав та оливкової олії.
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Якщо ви не любите свіжий перець, приготуйте його в духовці – це нереально смачно.
Дуже смачно робити брускети з таким перцем, або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір,
– прокоментував Володимир Ярославський.
Отож, не гаймо часу. Мерщій готувати смачну італійську закуску разом з нами!
Рецепт солодких перців по-італійськи
- Час: 30 – 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
Приготування:
- Ретельно помийте перці, видаліть насіння та розріжте навпіл.
- Змастіть шкірку перців оливковою олією.
Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів з верхнім обдувом.
- Викладіть перці на деко.
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- Відправте перці в духовку та випікайте доки шкірочка не підгорить.
Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Дістаньте деко з перцями з духовки та накрийте шаром харчової фольги. Зачекайте доки овочі охолонуть та зніміть з них шкірку.
Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Поспите їх сіллю, подрібненим часником, свіжою петрушкою та тим'яном. Рясно полийте олією та оцтом.
Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Подавайте закуску до столу з козячим сиром. Смачного!