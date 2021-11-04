Перець по-італійськи – це проста, швидка та поживна закуска з солодкого болгарського перцю, ароматних трав та оливкової олії.

Читайте також Як бренди стають символами якості: історії успіху

Якщо ви не любите свіжий перець, приготуйте його в духовці – це нереально смачно.

Дуже смачно робити брускети з таким перцем, або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір,

– прокоментував Володимир Ярославський.

Отож, не гаймо часу. Мерщій готувати смачну італійську закуску разом з нами!

Рецепт солодких перців по-італійськи

Час: 30 – 60 хвилин

30 – 60 хвилин Порції: 4 – 6



Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 1 кг солодкого перцю;

– 1 зубчик часнику;

– свіжа петрушка;

– тим'ян;

– оливкова олія;

– сіль;

– м'який козячий молодий сир;

– бальзамічний оцет.

Приготування:

Ретельно помийте перці, видаліть насіння та розріжте навпіл.

Змастіть шкірку перців оливковою олією.



Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів з верхнім обдувом.

Викладіть перці на деко.

Читайте також Готуємо дієтичні курячі "кишеньки": один рецепт – дві начинки

Відправте перці в духовку та випікайте доки шкірочка не підгорить.



Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Дістаньте деко з перцями з духовки та накрийте шаром харчової фольги. Зачекайте доки овочі охолонуть та зніміть з них шкірку.



Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Поспите їх сіллю, подрібненим часником, свіжою петрушкою та тим'яном. Рясно полийте олією та оцтом.



Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського