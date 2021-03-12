Кондитерка Ліза Глінська поділилася корисною інформацією для господинь, котрі обожнюють випікати смачні десерти, але не вміють розраховувати кількість інгредієнтів, в залежності від обраної ними форми.

Ліза Глінська зізналася, що їй частенько запитують, як робити перерахунок інгредієнтів, щодо обраної форми для випікання десерту чи випічки.

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Що робити, якщо в рецепті заявлена форма не збігається з розміром вашої? Єлизавета Глінська навчить вас як правильно перераховувати інгредієнти на обрану вами форму для випікання.

Як зробити перерахунок інгредієнтів на форму для випікання

– простий варіант перерахунку

До прикладу, у в рецепті використовують форму діаметром 16 сантиметрів, а у вас кругла форма діаметром 24 сантиметри. Висота обох форм стандартна – 6 сантиметрів. Повстає запитання, скільки інгредієнтів потрібно на вашу форму?

Порахуймо:

16х16=256.

24х24=576.

Рахуємо коефіцієнт:

576 ділимо на 256=2,25.

2,25 – це коефіцієнт, на який потрібно помножити всі інгредієнти. Якщо ваша форма менша за розміром – поділити.

Важливо: цей спосіб дієвий тільки якщо обидві круглі форми однакової висоти.

– складний варіант перерахунку

Це варіант підходить, якщо у вас форми різної висоти.

Робимо розрахунок на об'єм форми 16 сантиметрів та висотою 6 сантиметрів.

Формула: V (об'єм) = S (площа) х h (висота).

Площу рахуємо за формулою S =πr² (r² - радіус у квадраті).

Отримуємо: S=3,14х8х8=200,96 см²

V=200,96х6=1205,76 см³

Об'єм форми діаметром 16 см=1205,76 см³

Робимо розрахунок форми діаметром 24 сантиметри та висотою 8 сантиметрів.

S=3,14х12х12=452,16 см²

V=452,16х8=3617,28 см³

Визначаємо коефіцієнт

Більший об'єм ділимо на менший: 3617,28 см³/ 1205,76 см³ = 3

3 – це число на яке потрібно помножити кількість інгредієнтів в рецепті для форми діаметром 24 сантиметри та висотою 8 сантиметрів.

Важливо!

Якщо ваша форма квадратна, об'єм визначається тільки за цією формулою:

V (об'єм) = S (площа) x h (висота)

Але площу рахуємо так: S=axb

До прикладу, площа форми зі сторонами 18х11 сантиметрів буде: S=18х11=192 см²

Об'єм: V=192 см²х6 см (висота)=1152 см³

Смачний і правильних вам десертів!