Первое блюдо на несколько дней: мясной суп из чечевицы

Согревающий, сытный, вкусный суп из чечевицы и говядины, который легко готовится и очень питателен. Особенно зимой.

Каждый день перед нами стоит один и тот же вопрос: "Что приготовить?". Мы решили немного помочь и подготовили рецепт украинской кулинарки Валентины Саенко. Суп из чечевицы удобно хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Сейчас он особенно актуален, ведь не всегда есть время и электричество.

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Подавайте суп из чечевицы с кусочком хрустящего домашнего хлеба. Можно обильно смазать его чесночным маслом по вкусу.

Рецепт супа из чечевицы

Время: до 2 часов

до 2 часов Порции: 8 – 10

– 300 граммов красной чечевицы;– 500 граммов телятины;– 500 граммов копченостей;– 400 граммов томатов в собственном соке;– 1 морковь;– 1 лук;– 2 побега сельдерея;– зира;– молотая копченая паприка;– соль;– черный молотый перец;– 3 – 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

Отвариваем мясо: забрасываем его в горячую воду вместе с копченостями (возьмите бекон или куриную грудку, или просто копченую курятину).

Замачиваем чечевицу в воде. Нарезаем лук кубиком, морковь трем на терку. Сельдерей нарезаем небольшими кусочками. Обжариваем зажарку 5 – 7 минут. Добавляем нарезанные копчености. Обжариваем еще несколько минут и добавляем специи.

Добавляем в зажарку, томаты и чеснок. Тушим все пару минут и добавляем к телятине в бульоне. Отвариваем ингредиенты несколько минут.



Суп из чечевицы / Фото из личного архива Валентины Саенко

Закидываем чечевицу в суп. Поскольку она хорошо разваривается, берите три литра воды. Если хотите более жидкий суп, тогда после добавления чечевицы вливаем еще немного воды и даем закипеть.

Доводим суп по вкусу, варим еще до 10 минут.

Пусть вкушает!