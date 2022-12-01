Каждый день перед нами стоит один и тот же вопрос: "Что приготовить?". Мы решили немного помочь и подготовили рецепт украинской кулинарки Валентины Саенко. Суп из чечевицы удобно хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Сейчас он особенно актуален, ведь не всегда есть время и электричество.
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Подавайте суп из чечевицы с кусочком хрустящего домашнего хлеба. Можно обильно смазать его чесночным маслом по вкусу.
Рецепт супа из чечевицы
- Время: до 2 часов
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Отвариваем мясо: забрасываем его в горячую воду вместе с копченостями (возьмите бекон или куриную грудку, или просто копченую курятину).
- Замачиваем чечевицу в воде. Нарезаем лук кубиком, морковь трем на терку. Сельдерей нарезаем небольшими кусочками. Обжариваем зажарку 5 – 7 минут. Добавляем нарезанные копчености. Обжариваем еще несколько минут и добавляем специи.
- Добавляем в зажарку, томаты и чеснок. Тушим все пару минут и добавляем к телятине в бульоне. Отвариваем ингредиенты несколько минут.
Суп из чечевицы / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Закидываем чечевицу в суп. Поскольку она хорошо разваривается, берите три литра воды. Если хотите более жидкий суп, тогда после добавления чечевицы вливаем еще немного воды и даем закипеть.
- Доводим суп по вкусу, варим еще до 10 минут.
Пусть вкушает!