Щодня перед нами стоїть одне і теж запитання: "Що приготувати?". Ми вирішили трішки допомогти та підготували рецепт української кулінарки Валентини Саєнко. Суп із сочевиці зручно зберігати в холодильнику протягом кількох днів. Зараз він особливо актуальний, адже не завжди є час і електрика.

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Подавайте суп з сочевиці зі шматочком хрумкого домашнього хліба. Можна рясно змастити його часниковим маслом для смаку.

Рецепт супу з сочевиці

Час: до 2 годин

до 2 годин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 300 грамів червоної сочевиці;

– 500 грамів телятини;

– 500 грамів копченостей;

– 400 грамів томатів у власному соку;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 пагінці селери;

– зіра;

– мелена копчена паприка;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 3 – 4 зубчики часнику.

Приготування:

Відварюємо м'ясо: закидуємо його в гарячу воду разом з копченостями (візьміть бекон чи курячу грудку, або просто копчену курятину).

Замочуємо сочевицю у воді. Нарізаємо цибулю кубиком, моркву тремо на тертку. Селеру нарізаємо невеличкими шматочками. Обсмажуємо засмажку 5 – 7 хвилин. Додаємо нарізані копченості. Обсмажуємо ще кілька хвилин і додаємо спеції.

Додаємо у засмажку, томати та часник. Тушкуємо все пару хвилин і додаємо до телятини в бульйоні. Відварюємо інгредієнти декілька хвилин.



Суп з сочевиці / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Закидаємо сочевицю до супу. Оскільки вона добре розварюється, беріть три літри води. Якщо хочете більш рідкий суп, тоді після додавання сочевиці вливаємо ще трішки води і даємо закипіти.

Доводимо суп до смаку, варимо ще до 10 хвилин.

Нехай смакує!