Вкусное песочное печенье за 5 минут: проверенный рецепт из 2 яиц на скорую руку
10 ноября 2023, 12:57Читати новину українською
Источник:УНИАН
Многие любят песочное печенье за то, что оно хрустящее и нежное одновременно. А еще тесто для него можно приготовить буквально за 5 минут из знакомых продуктов.
Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться вкусным домашним печеньем. Чаще всего, хозяйки не хотят этим заниматься из-за большого списка ингредиентов и нехватки времени. Однако песочное печенье можно сделать проще.
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Вкусное песочное печенье – простой рецепт из двух яиц
- Время: 5 минут + 25 минут в духовке
- Порций: 15
– 500 граммов муки;
– одна чайная ложка разрыхлителя;
– одна чайная ложка ванильного сахара;
– пол стакана сахара;
– пол стакана сливочного масла;
– 100 граммов йогурта;
– 2 яйца;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Чтобы правильно приготовить домашнее песочное печенье, сперва в глубокой миске взбейте венчиком яйца. Всыпьте туда же щепотку соли, ванильный и обычный сахар. Влейте растопленное сливочное масло и йогурт и перемешайте.
- Смешайте в отдельной тарелке муку и разрыхлитель. Добавьте их по частям к йогуртово-яичной смеси. Смешайте эластичное тесто на простое песочное печенье. Чтобы оно стало еще более ароматным, к тесту можно добавить измельченные орехи, корицу или цукаты.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и раскатайте пласт теста.
- Вырежьте стаканом кружочки, выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке 20 – 25 минут.