Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться вкусным домашним печеньем. Чаще всего, хозяйки не хотят этим заниматься из-за большого списка ингредиентов и нехватки времени. Однако песочное печенье можно сделать проще.
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Вкусное песочное печенье – простой рецепт из двух яиц
- Время: 5 минут + 25 минут в духовке
- Порций: 15
Приготовление:
- Чтобы правильно приготовить домашнее песочное печенье, сперва в глубокой миске взбейте венчиком яйца. Всыпьте туда же щепотку соли, ванильный и обычный сахар. Влейте растопленное сливочное масло и йогурт и перемешайте.
- Смешайте в отдельной тарелке муку и разрыхлитель. Добавьте их по частям к йогуртово-яичной смеси. Смешайте эластичное тесто на простое песочное печенье. Чтобы оно стало еще более ароматным, к тесту можно добавить измельченные орехи, корицу или цукаты.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и раскатайте пласт теста.
- Вырежьте стаканом кружочки, выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке 20 – 25 минут.