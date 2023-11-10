Не відмовляйте собі у задоволенні поласувати смачним домашнім печивом. Найчастіше, господині не хочуть цим займатися через великий список інгредієнтів і брак часу. Проте пісочне печиво можна зробити й простіше.

Спробуйте Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами

Смачне пісочне печиво – простий рецепт з двох яєць

  • Час: 5 хвилин + 25 хвилин у духовці
  • Порцій: 15

Приготування:

  1. Аби правильно приготувати домашнє пісочне печиво, спершу в глибокій мисці збийте вінчиком яйця. Всипте туди ж дрібку солі, ванільний і звичайний цукор. Влийте розтоплене вершкове масло і йогурт та перемішайте.
  2. Змішайте в окремій тарілці борошно і розпушувач. Додайте їх частинами до йогуртово-яєчної суміші. Замішайте еластичне тісто на просте пісочне печиво. Щоб воно стало ще більш ароматним, до тіста можна додати подрібнені горіхи, корицю або цукати.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів і розкатайте пласт тіста.
  4. Виріжте склянкою кружечки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці 20 – 25 хвилин.