Не відмовляйте собі у задоволенні поласувати смачним домашнім печивом. Найчастіше, господині не хочуть цим займатися через великий список інгредієнтів і брак часу. Проте пісочне печиво можна зробити й простіше.
Спробуйте Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами
Смачне пісочне печиво – простий рецепт з двох яєць
- Час: 5 хвилин + 25 хвилин у духовці
- Порцій: 15
Приготування:
- Аби правильно приготувати домашнє пісочне печиво, спершу в глибокій мисці збийте вінчиком яйця. Всипте туди ж дрібку солі, ванільний і звичайний цукор. Влийте розтоплене вершкове масло і йогурт та перемішайте.
- Змішайте в окремій тарілці борошно і розпушувач. Додайте їх частинами до йогуртово-яєчної суміші. Замішайте еластичне тісто на просте пісочне печиво. Щоб воно стало ще більш ароматним, до тіста можна додати подрібнені горіхи, корицю або цукати.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і розкатайте пласт тіста.
- Виріжте склянкою кружечки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці 20 – 25 хвилин.