Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася рецептом простого сніданку. Спробуйте приготувати швидку піцу з лаваша.

Буде смачно Малеча його просто обожнює: швидкий рецепт макаронника, як з дитинства

Піца з лаваша

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Помідори помийте і наріжте кружальцями. Сир натріть на грубій тертці.
  2. Лаваш покладіть на деко та змастіть кетчупом. Зверху покладіть сир та накрийте іншим лавашем.
  3. Знову змастіть кетчупом, викладіть сир, помідори та шинку.
  4. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин до рум'яної скоринки.