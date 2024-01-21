Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася рецептом простого сніданку. Спробуйте приготувати швидку піцу з лаваша.
Буде смачно Малеча його просто обожнює: швидкий рецепт макаронника, як з дитинства
Піца з лаваша
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Помідори помийте і наріжте кружальцями. Сир натріть на грубій тертці.
- Лаваш покладіть на деко та змастіть кетчупом. Зверху покладіть сир та накрийте іншим лавашем.
- Знову змастіть кетчупом, викладіть сир, помідори та шинку.
- Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин до рум'яної скоринки.