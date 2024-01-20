В этом рецепте используется сушеная клюква. Однако вы можете взять ягоды, которые у вас есть.

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Сырная запеканка из лаваша

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. К кисломолочному сыру добавьте сахар, яйца, манку, крахмал, сметану, цедру лимона и ваниль.
  2. Взбейте массу блендером до однородности, а затем добавьте промытые изюм и сушеную клюкву. Перемешайте лопаткой.
  3. На дно формы для запекания выстелите один лист лаваша, смажьте начинкой, затем снова уложите лаваш, начинку и так до конца. Сверху должен быть лист лаваша, который нужно смазать взбитым яйцом.
  4. Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 – 45 минут до золотистости. Нарезайте запеканку, когда она остынет.