Проще не бывает: гениальная идея быстрого завтрака от суперфиналистки "МастерШеф"
21 января 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно тратить много времени. Особенно, если у вас есть лаваш.
Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом простого завтрака. Попробуйте приготовить быструю пиццу из лаваша.
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Пицца из лаваша
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 2 круглых лаваша;
– 150 граммов кетчупа или томатного соуса;
– 200 граммов моцареллы;
– 1 помидор;
– 50 граммов ветчины.
Приготовление:
- Помидоры помойте и нарежьте кружочками. Сыр натрите на грубой терке.
- Лаваш положите на противень и смажьте кетчупом. Сверху уложите сыр и накройте другим лавашем.
- Снова смажьте кетчупом, выложите сыр, помидоры и ветчину.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут до румяной корочки.