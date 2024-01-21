Проще не бывает: гениальная идея быстрого завтрака от суперфиналистки "МастерШеф"

21 января 2024, 10:59
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Источник:

olga_riabenko_

Чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно тратить много времени. Особенно, если у вас есть лаваш.

Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом простого завтрака. Попробуйте приготовить быструю пиццу из лаваша.

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Пицца из лаваша

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 круглых лаваша;
– 150 граммов кетчупа или томатного соуса;
– 200 граммов моцареллы;
– 1 помидор;
– 50 граммов ветчины.

Приготовление:

  1. Помидоры помойте и нарежьте кружочками. Сыр натрите на грубой терке.
  2. Лаваш положите на противень и смажьте кетчупом. Сверху уложите сыр и накройте другим лавашем.
  3. Снова смажьте кетчупом, выложите сыр, помидоры и ветчину.
  4. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут до румяной корочки.
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Автор: Ольга Котів