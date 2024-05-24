Управитесь за считанные минуты: рецепт элементарной пиццы на сковороде с сочной начинкой
24 мая 2024, 14:59Читати новину українською
Пицца на сковороде – вкусное и очень простое блюдо. Тесто для нее является идеальной альтернативой дрожжевым вариантам, которые требуют длительного созревания.
Для приготовления вам не нужна духовка, информирует Вкусно 24. Главное – давать больше начинки, и пицца разлетится со стола за считанные минуты.
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Элементарная пицца на сковороде
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 150 граммов творога;
– 3 столовые ложки овсяной муки;
– 1 столовая ложка пшеничной муки;
– 30 граммов сметаны 15% жирности;
– 1 яйцо;
– оливковое масло;
– соль, перец по вкусу.
Для начинки:
– 100 граммов твердого сыра;
– 40 граммов соуса Барбекю;
– 20 граммов ветчины;
– 5 – 6 оливок;
– 1 помидор;
– итальянские сушеные травы по вкусу;
– 2 столовые ложки масла для жарки.
Приготовление:
- Смешайте в глубокой миске овсяную и пшеничную муку, соль и перец.
- Творог измельчите в блендере, после чего смешайте со сметаной.
- В полученную массу добавьте яйцо и мучную смесь. Вымешивайте тесто, пока оно не станет однородным.
- Чтобы приготовить начинку, нарежьте ветчину и помидор на кружочки, натрите сыр.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. С помощью лопатки равномерно распределите тесто и накройте сковородку крышкой. Достаточно 2 – 3 минут, чтобы корж схватился. После этого переверните его на другую сторону.
- Смажьте корж соусом Барбекю. Посыпьте его сушеными итальянскими травами и тертым сыром. Выложите оставшуюся начинку – куски ветчины и помидор. И снова посыпьте все тертым сыром.
- Накройте сковородку крышкой и готовьте блюдо еще несколько минут до растапливания сыра.
- По желанию можно украсить пиццу свежими листьями базилика.