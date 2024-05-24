Для приготовления вам не нужна духовка, информирует Вкусно 24. Главное – давать больше начинки, и пицца разлетится со стола за считанные минуты.
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Элементарная пицца на сковороде
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Смешайте в глубокой миске овсяную и пшеничную муку, соль и перец.
- Творог измельчите в блендере, после чего смешайте со сметаной.
- В полученную массу добавьте яйцо и мучную смесь. Вымешивайте тесто, пока оно не станет однородным.
- Чтобы приготовить начинку, нарежьте ветчину и помидор на кружочки, натрите сыр.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. С помощью лопатки равномерно распределите тесто и накройте сковородку крышкой. Достаточно 2 – 3 минут, чтобы корж схватился. После этого переверните его на другую сторону.
- Смажьте корж соусом Барбекю. Посыпьте его сушеными итальянскими травами и тертым сыром. Выложите оставшуюся начинку – куски ветчины и помидор. И снова посыпьте все тертым сыром.
- Накройте сковородку крышкой и готовьте блюдо еще несколько минут до растапливания сыра.
- По желанию можно украсить пиццу свежими листьями базилика.