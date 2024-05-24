Для приготовления вам не нужна духовка, информирует Вкусно 24. Главное – давать больше начинки, и пицца разлетится со стола за считанные минуты.

Стоит попробовать Любимое блюдо всех британцев: готовим фантастически вкусный и простой пирог пастуха

Элементарная пицца на сковороде

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты для основы:

– 150 граммов творога;

– 3 столовые ложки овсяной муки;

– 1 столовая ложка пшеничной муки;

– 30 граммов сметаны 15% жирности;

– 1 яйцо;

– оливковое масло;

– соль, перец по вкусу.

Для начинки:

– 100 граммов твердого сыра;

– 40 граммов соуса Барбекю;

– 20 граммов ветчины;

– 5 – 6 оливок;

– 1 помидор;

– итальянские сушеные травы по вкусу;

– 2 столовые ложки масла для жарки.

Приготовление:

Смешайте в глубокой миске овсяную и пшеничную муку, соль и перец. Творог измельчите в блендере, после чего смешайте со сметаной. В полученную массу добавьте яйцо и мучную смесь. Вымешивайте тесто, пока оно не станет однородным. Чтобы приготовить начинку, нарежьте ветчину и помидор на кружочки, натрите сыр. Разогрейте сковороду с растительным маслом. С помощью лопатки равномерно распределите тесто и накройте сковородку крышкой. Достаточно 2 – 3 минут, чтобы корж схватился. После этого переверните его на другую сторону. Смажьте корж соусом Барбекю. Посыпьте его сушеными итальянскими травами и тертым сыром. Выложите оставшуюся начинку – куски ветчины и помидор. И снова посыпьте все тертым сыром. Накройте сковородку крышкой и готовьте блюдо еще несколько минут до растапливания сыра. По желанию можно украсить пиццу свежими листьями базилика.

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