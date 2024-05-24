Для приготування вам не потрібна духовка, інформує Смачно 24. Головне – давати більше начинки, і піца розлетиться зі столу за лічені хвилини.

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Елементарна піца на пательні

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішайте в глибокій мисці вівсяне і пшеничне борошно, сіль та перець.
  2. Кисломолочний сир подрібніть в блендері, після чого змішайте зі сметаною.
  3. В отриману масу додайте яйце та борошняну суміш. Вимішуйте тісто, поки воно не стане однорідним.
  4. Щоб приготувати начинку, наріжте шинку і помідор на кружечки, натріть сир.
  5. Розігрійте пательню з олією. За допомогою лопатки рівномірно розподіліть тісто і накрийте сковорідку кришкою. Достатньо 2 – 3 хвилин, щоб корж схопився. Після цього переверніть його на інший бік.
  6. Змастіть корж соусом Барбекю. Посипте його сушеними італійськими травами та тертим сиром. Викладіть решту начинки – шматки шинки та помідор. І знову посипте все тертим сиром.
  7. Накрийте сковорідку кришкою і готуйте страву ще декілька хвилин до розтоплення сиру.
  8. За бажанням можна прикрасити піцу свіжим листям базиліку.