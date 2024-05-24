Пирог пастуха имеет невероятный вид, информирует Вкусно 24. Он станет идеальным вариантом, чтобы поразить родителей или друзей, которые приехали в гости.
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Пирог пастуха – пошаговый рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель необходимо почистить и отварить. Далее сделайте из него пюре, добавьте кубик масла и посолите по вкусу.
- Половинку лука почистите и мелко нарежьте. После этого пожарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
- Когда лук подрумянится, самое время добавлять томатный соус.
- Параллельно в отдельную посуду к говяжьему фаршу добавьте яйцо, соль, приправу к мясу и перец. Все хорошо перемешайте.
- Когда лук с соусом протушатся, долейте немного воды и засыпьте фарш со специями. Все перемешайте и дайте обжариться. Жидкость должна испариться.
- Сформируйте пирог: сначала выложите обжаренный фарш, на него – натертый сыр, а сверху – слой картофельного пюре.
- Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку ориентировочно на 20 минут.