Пирог пастуха имеет невероятный вид, информирует Вкусно 24. Он станет идеальным вариантом, чтобы поразить родителей или друзей, которые приехали в гости.

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Пирог пастуха – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель необходимо почистить и отварить. Далее сделайте из него пюре, добавьте кубик масла и посолите по вкусу.
  2. Половинку лука почистите и мелко нарежьте. После этого пожарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Когда лук подрумянится, самое время добавлять томатный соус.
  4. Параллельно в отдельную посуду к говяжьему фаршу добавьте яйцо, соль, приправу к мясу и перец. Все хорошо перемешайте.
  5. Когда лук с соусом протушатся, долейте немного воды и засыпьте фарш со специями. Все перемешайте и дайте обжариться. Жидкость должна испариться.
  6. Сформируйте пирог: сначала выложите обжаренный фарш, на него – натертый сыр, а сверху – слой картофельного пюре.
  7. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку ориентировочно на 20 минут.