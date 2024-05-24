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Пирог пастуха – пошаговый рецепт

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов говяжьего фарша;

– 150 граммов твердого сыра;

– 6 – 8 картофелин;

– 1 яйцо;

– половинка лука;

– 50 граммов масла;

– 1 лавровый лист;

– половина банки томатного соуса;

– соль, приправа к мясу, перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель необходимо почистить и отварить. Далее сделайте из него пюре, добавьте кубик масла и посолите по вкусу. Половинку лука почистите и мелко нарежьте. После этого пожарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Когда лук подрумянится, самое время добавлять томатный соус. Параллельно в отдельную посуду к говяжьему фаршу добавьте яйцо, соль, приправу к мясу и перец. Все хорошо перемешайте. Когда лук с соусом протушатся, долейте немного воды и засыпьте фарш со специями. Все перемешайте и дайте обжариться. Жидкость должна испариться. Сформируйте пирог: сначала выложите обжаренный фарш, на него – натертый сыр, а сверху – слой картофельного пюре. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку ориентировочно на 20 минут.

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