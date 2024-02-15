Оригинальная пицца выпекается при очень высокой температуре и это занимает всего несколько десятков секунд. В домашних условиях дело обстоит немного сложнее, потому что духовку нельзя разогреть до желаемых 500 градусов.

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Что делать, если мы хотим пиццу, но не имеем духовки? Ничего не потеряно – можем использовать сковородку.

Рецепт пиццы на сковороде

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 грамм муки;

– 10 грамм дрожжей 10 граммов дрожжей;

– 300 миллилитров теплой воды;

– 10 грамм соли;

– любимая начинка: салями, сыр рикотта, ветчина или бекон;

– базилик;

– соль и перец;

– масло для жарки.

Приготовление:

Дрожжи растворите в воде, добавьте соль и порциями муку. Перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся, затем несколько минут замесите эластичное и упругое тесто. Накройте крышкой и отставьте для подъема примерно на 2 часа. Поднятое тесто разделите на 6 или 12 частей, сформируйте из них шарики, немного приплюсните и оставьте еще на 20 минут. Приготовьте начинку. Приправьте рикотту солью и перцем. Мясо нарежьте ломтиками. Подросшие блины еще больше расплещите, серединку смажьте рикоттой, на нее выложите остальные ингредиенты вместе с листочками базилика. Сформируйте из них будто "вареники", то есть сложите блины пополам и слепите края. Разогрейте масло в большой сковороде. Выложите на него пиццу и жарьте около 5 минут на небольшом огне. Затем выньте пиццу и выложите ее на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишний жир. Отставьте на некоторое время, чтобы пицца немного остыла.

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