Оригинальная пицца выпекается при очень высокой температуре и это занимает всего несколько десятков секунд. В домашних условиях дело обстоит немного сложнее, потому что духовку нельзя разогреть до желаемых 500 градусов.
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Что делать, если мы хотим пиццу, но не имеем духовки? Ничего не потеряно – можем использовать сковородку.
Рецепт пиццы на сковороде
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Дрожжи растворите в воде, добавьте соль и порциями муку. Перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся, затем несколько минут замесите эластичное и упругое тесто.
- Накройте крышкой и отставьте для подъема примерно на 2 часа.
- Поднятое тесто разделите на 6 или 12 частей, сформируйте из них шарики, немного приплюсните и оставьте еще на 20 минут.
- Приготовьте начинку. Приправьте рикотту солью и перцем.
- Мясо нарежьте ломтиками.
- Подросшие блины еще больше расплещите, серединку смажьте рикоттой, на нее выложите остальные ингредиенты вместе с листочками базилика.
- Сформируйте из них будто "вареники", то есть сложите блины пополам и слепите края.
- Разогрейте масло в большой сковороде.
- Выложите на него пиццу и жарьте около 5 минут на небольшом огне.
- Затем выньте пиццу и выложите ее на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишний жир. Отставьте на некоторое время, чтобы пицца немного остыла.