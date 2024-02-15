Оригінальна піца випікається при дуже високій температурі і це займає всього кілька десятків секунд. У домашніх умовах справа йде трохи складніше, тому що духовку не можна розігріти до бажаних 500 градусів.

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Що робити, якщо ми хочемо піцу, але не маємо духовки? Нічого не втрачено – можемо використовувати сковорідку.

Рецепт піци на сковороді

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів борошна;

– 10 грамів дріжджів;

– 300 мілілітрів теплої води;

– 10 грамів солі;

– улюблена начинка: салямі, сир рікотта, шинка чи бекон;

– базилік;

– сіль і перець;

– олія для смаження.

Приготування:

Дріжджі розчиніть у воді, додайте сіль і порціями борошно. Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються, потім кілька хвилин замісіть еластичне та еластичне тісто. Накрийте кришкою та відставте для підйому приблизно на 2 години. Підняте тісто розділіть на 6 або 12 частин, сформуйте з них кульки, трохи приплюсніть і залишіть ще на 20 хвилин. Приготуйте начинку. Приправте рікотту сіллю та перцем. М'ясо наріжте скибочками. Підрослі млинці ще більше розплещіть, серединку змастіть рікоттою, на неї викладіть решту інгредієнтів разом з листочками базиліка. Сформуйте з них ніби "вареники", тобто складіть млинці навпіл і зліпіть краї. Розігрійте олію у великій сковороді. Викладіть на неї піцу і смажте близько 5 хвилин на невеликому вогні. Потім вийміть піцу і викладіть її на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб він ввібрав зайвий жир. Відставте на деякий час, щоб піца трохи охолола.

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