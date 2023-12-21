Решение о расширении списка элементов нематериального культурного наследия приняло Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Управление культуры и туризма Ровенской ОГА, Ровенский областной центр народного творчества и Радивиловский городской совет совместно подготовили пакет документов для дополнения элемента НКН местными голубцами с блинами.

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Начальник Управления культуры и туризма ОГА Любовь Романюк сообщила о еще одном достижении в проекте "Ровенщина на вкус".

Итак, кировоградские "Голубцы" дополнены традиционным блюдом из Ровенщины – "Голубцы с блинами". Мы не только храним свои традиции, но и вместе с другими областями формируем неповторимое гастрономическое наследие Украины. Спасибо Министерству и нынешнему его руководителю Ростиславу Карандееву за поддержку,

– заметила чиновница.

Это блюдо является непременным атрибутом местной кухни, составляющей обрядности, а хозяйки, умеющие его приготовить, имеют особое уважение. Голубцы с блинами готовят как на каждый день, так и для праздничного стола – на свадьбы, крестины, для поминального обеда, во время семейных и религиозных праздников.

Ровенские голубцы готовят с блинами / Фото Ровенской ОВА

Как готовить ровенские голубцы с блинами

Перепись ровенских голубцов принадлежит женщине, которая в молодые годы была в найме у состоятельных людей, проживавших в селе Перенятин. Она и принесла рецепт в свою семью. В то время голубцы с блинами готовились только на большие праздники – Пасху, Рождество, Храмовый праздник, дни рождения.

Для фарша обычно берут свинину или мясо курицы или индюка, добавляя лук, морковь, соль, перец и лавровый лист.

Блинчики же готовят как на молоке и яйцах, так и на воде. Также их пекут из гречневой муки. Важно, что они не сладкие, а присоленные. Сейчас в тесто также добавляют сок свеклы и молотую зелень, что придает блинам особую окраску.

Кочан капусты выбирают с зелеными тонкими листьями, без толстых прожилок. Листья пропаривают и делят пополам. Далее на лист кладут блин, на него – фарш, после чего плотно закручивают рулетиком.

На дно глиняной посуды или чугунка слоями выкладывают картофельные кружочки и листья капусты, смазывая их свиным жиром, после чего заливают подсоленной водой.

Когда-то такие голубцы готовили в печи. Сейчас же их запекают в духовке, а также тушат на сковороде или в кастрюле.

В древности их подавали к столу со сметаной и зеленью или жареными шкварками. Сейчас каждая хозяйка делает голубцы по-своему, добавляя томатный, сливочный, грибной, пряный или сырный соус. Однако томатно-сметанный соус является самым популярным.

Такие голубцы – вкусные и сочные. Рецепт радивиловских хозяек передается из поколения в поколение и является одной из туристических достопримечательностей на гастрономической карте Ровенщины. Местные не только сохранили, но и продолжают популяризировать это самобытное, вкусное и оригинальное блюдо.

Попробуйте приготовить голубцы по рецепту известного повара Эктора Хименеса-Браво. Этот рецепт просто разорвал тикток.