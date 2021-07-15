Найважливіше правило вдалого пікніка – підготуватися заздалегідь, тоді відпочинок на природі буде комфортним та розслабленим. Кілька простих кроків – і от ви вже ніжитеся на сонечку в гарному товаристві, вдихаючи спокусливий аромат м'яса, що доноситься з мангала, і милуючись краєвидами.

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Оберіть локацію

Місце пікніка має сподобатися всій компанії. Любите багато рухатися – тоді вам підійде парк із галявинами, де можна поганяти на велосипеді, пограти в бадмінтон чи попідкидати фризбі. Хочете насолодитися спокійним відпочинком – рушайте за місто, подалі від гулу кам'яних джунглів.



Як організувати сімейний пікнік / Фото Shutterstock

Організуйте простір для відпочинку

Невдала організація пікнікового середовища зведе нанівець увесь відпочинок. Тому подбайте про важливі деталі. Насамперед, візьміть із собою:

кулінарне приладдя та начиння (мангал або гриль-решітку, посуд);

усе для власне відпочинку (парасолі, розкладні стільці, пледи, сонцезахисний крем);

спортивне спорядження (м’ячі, бадмінтон, настільні ігри);

воду, щоб тамувати спрагу, мити продукти, посуд та руки.



Пікнік на природі / Фото Shutterstock

Не менш важливий для комфортного відпочинку одяг. Він має бути зручним, щоб нічого не заважало полежати на пледі чи побігати з м'ячем. Також пам'ятайте, що ввечері стає прохолодніше, тож потрібно взяти із собою теплий одяг. Ну а якщо у ваших планах купання, тоді вам не обійтися без купальників та рушників.

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Доберіть засоби захисту

Відпочиваючи на природі, дуже легко травмуватися. Але трапляються випадки, коли в когось може розболітися голова чи шлунок. Тому обов’язково візьміть із собою аптечку, де будуть найнеобхідніші лікарські засоби: від отруєння, знеболювальне, жарознижувальне, медичний спирт, вата, бинти, лейкопластир, джгут.

Комарі також можуть зіпсувати вікенд, якщо ви плануєте відпочивати біля водойми чи поблизу лісу. І не забувайте про кліщів, яких повно у високій траві, на деревах та кущах. Тож про засоби захисту від надокучливих комах також потрібно подбати.

Пікнік-меню

Класичне меню для пікніка: шашлик, овочі, бутерброди та напої. Із таким меню не потрібно багато часу на приготування.



Запашний і соковитий шашлик – головна страва пікніку / Фото Shutterstock

Овочі можна їсти сирими (у вітамінних салатах) або ж підсмаживши на грилі. Лишень уявіть собі ароматний шашличок із підрум'яненими томатами та грибочками щойно з мангала... Уже слинки течуть! На грилі можна запекти також баклажани та болгарський перець – вони чудово доповнюють смак м'яса.

Для бутербродів краще брати продукти, що не псуються надто швидко. Цільнозерновий хліб зі скибками запеченої курочки та свіжими овочами, – саме те, що треба: швидко, поживно й надзвичайно смачно! А зі спеціальним термопакетом, який зберігатиме продукти холодними, буде просто ідеально.

Ну і який же пікнік без соковитих шашликів із димком? Щоб довго не вовтузитися з приготуванням на місці, розумно взяти із собою вже замариноване м'ясо. Але яке ж м'ясо підійде всій родині? Оптимальним варіантом вважаємо курятину. І причин цьому – кілька.

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По-перше, біле м'ясо (куряче, індиче, гусяче, качине, диких птахів) корисніше, ніж червоне. Надмірне споживання останнього спричиняє низку захворювань, зокрема серцево-судинної системи. Хоча жирні різновиди червоного м'яса (свинину, яловичину, баранину) часто використовують для приготування шашликів, дієтологи радять замінити його здоровішим продуктом – птицею. Біле м'ясо можна їсти щодня по 100 – 150 грамів, натомість споживання червоного слід обмежити до 50 грамів 1 – 2 рази на тиждень.



Обирайте курятину для запіканні на вогні / Фото Shutterstock

По-друге, курятина не має специфічного запаху (на відміну від індички), а тому смакує всім.

По-третє, куряче м'ясо, будучи дуже поживним (воно містить багато вітамінів, у тому числі групи В, фосфор, цинк, мідь та магній), не таке жирне, як інші види птиці (як-от качатина чи гусятина).Тому курятина чудово засвоюється як дорослим, так і дитячим організмом.

По-четверте, курка доступніша за решту видів м'яса.

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Але вирішальним чинником при виборі курятини має бути не ціна, а якість. Цінуєте своє здоров'я – обирайте м'ясо від надійного виробника. Наприклад, "Наша Ряба Апетитна" – це свіжа курочка, що маринується одразу ж на виробництві й вирушає до магазинів уже розфасованою та герметично запакованою. До речі, ТМ "Наша Ряба" першою в Україні успішно пройшла незалежну перевірку на відсутність у продукції антимікробних засобів.

Таким чином, вам не доведеться згаяти ані вдома, ані на місці пікніка жодної хвилини. Уже замаринований курячий шашличок від "Наша Ряба Апетитна" можна буде придбати просто по дорозі. Оберіть улюблену частину курочки, приправлену спеціями, які вам найбільше смакують:

крильця – "Солодкий чилі", "Макао" з травами та часником, "Аперо" у вишневому маринаді,

гомілки "Делі" зі спецією карі,

шашлик з філе "Зелень та цибуля" або ж шашлик з м’яса стегна "Томат та базилік",

стегна "Айдахо" в томатному чи імбирно-медовому маринаді.

Розпакуйте промариновані шматочки, нанизайте на шампури й одразу відправляйте на мангал! За 20 – 25 хвилин ароматною та поживною стравою смакуватимуть усі: і дорослі, і малі.

От і все, що потрібно для гарного відпочинку. Отже, збирайте компанію, обирайте місцину до душі й вирушайте на пікнік. Смачних вам шашликів і яскравих вражень!