Такие огурцы можно подавать самостоятельно даже на праздничный стол. Также они станут идеальным ингредиентом для бургеров.

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Пикули с горчицей

Время : 20 минут + 8 часов

: 20 минут + 8 часов Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 250 граммов лука;

– 2 чайные ложки соли;

– 300 миллилитров яблочного уксуса;

– 300 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки куркумы;

– 2 столовые ложки французской горчицы;

– 0,5 чайной ложки черного перца горошком;

– 0,5 чайной ложки душистого перца горошком.

Приготовление:

Вымытые огурцы обрежьте с обоих концов и нарежьте кружочками, а очищенный лук – полукольцами или четвертинками. Посолите овощи, перемешайте и оставьте на 3 часа. Затем процедите через дуршлаг. В кастрюлю с яблочным уксусом добавьте французскую горчицу, куркуму, сахар и черный и душистый перец. Поставьте на огонь и доведите до кипения. В кипящий маринад положите огурцы и лук, перемешайте. Закипятите и варите еще 3 – 5 минут. Наполните сухие простерилизованные банки доверху и закрутите простерилизованными крышками. Накройте одеялом или полотенцем и оставьте остывать.

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