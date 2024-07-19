Такие огурцы можно подавать самостоятельно даже на праздничный стол. Также они станут идеальным ингредиентом для бургеров.
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Пикули с горчицей
- Время: 20 минут + 8 часов
- Порций: 6
Приготовление:
- Вымытые огурцы обрежьте с обоих концов и нарежьте кружочками, а очищенный лук – полукольцами или четвертинками.
- Посолите овощи, перемешайте и оставьте на 3 часа. Затем процедите через дуршлаг.
- В кастрюлю с яблочным уксусом добавьте французскую горчицу, куркуму, сахар и черный и душистый перец. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
- В кипящий маринад положите огурцы и лук, перемешайте. Закипятите и варите еще 3 – 5 минут.
- Наполните сухие простерилизованные банки доверху и закрутите простерилизованными крышками. Накройте одеялом или полотенцем и оставьте остывать.