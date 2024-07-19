Такі огірки можна подавати самостійно навіть на святковий стіл. Також вони стануть ідеальним інгредієнтом для бургерів.
Варто спробувати Салат з огірків "Зимовий король": консервуємо смакоту за рецептом Лілії Цвіт
Пікулі з гірчицею
- Час: 20 хвилин + 8 годин
- Порцій: 6
Приготування:
- Вимиті огірки обріжте з обох кінців та наріжте кружальцями, а очищену цибулю – напівкільцями або четвертинками.
- Посоліть овочі, перемішайте та залишіть на 3 години. Потім процідіть через друшляк.
- У каструлю з яблучним оцтом додайте французьку гірчицю, куркуму, цукор та чорний і духмяний перець. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- У киплячий маринад покладіть огірки та цибулю, перемішайте. Закип'ятіть та варіть ще 3 – 5 хвилин.
- Наповніть сухі простерилізовані банки доверху та закрутіть простерилізованими кришками. Накрийте ковдрою або рушником та залиште остигати.