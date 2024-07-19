Такі огірки можна подавати самостійно навіть на святковий стіл. Також вони стануть ідеальним інгредієнтом для бургерів.

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Пікулі з гірчицею

Час : 20 хвилин + 8 годин

: 20 хвилин + 8 годин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 250 грамів цибулі;

– 2 чайні ложки солі;

– 300 мілілітрів яблучного оцту;

– 300 грамів цукру;

– 0,5 чайної ложки куркуми;

– 2 столові ложки французької гірчиці;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю горошком;

– 0,5 чайної ложки духмяного перцю горошком.

Приготування:

Вимиті огірки обріжте з обох кінців та наріжте кружальцями, а очищену цибулю – напівкільцями або четвертинками. Посоліть овочі, перемішайте та залишіть на 3 години. Потім процідіть через друшляк. У каструлю з яблучним оцтом додайте французьку гірчицю, куркуму, цукор та чорний і духмяний перець. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. У киплячий маринад покладіть огірки та цибулю, перемішайте. Закип'ятіть та варіть ще 3 – 5 хвилин. Наповніть сухі простерилізовані банки доверху та закрутіть простерилізованими кришками. Накрийте ковдрою або рушником та залиште остигати.

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