Это будут лучшие огурцы в вашей жизни: готовим пикули с горчицей
19 июля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:"Говорит Полесье"
Есть множество вкусных рецептов консервированных огурцов. Попробуйте в этом году приготовить пикули с горчицей.
Такие огурцы можно подавать самостоятельно даже на праздничный стол. Также они станут идеальным ингредиентом для бургеров.
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Пикули с горчицей
- Время: 20 минут + 8 часов
- Порций: 6
– 1 килограмм огурцов;
– 250 граммов лука;
– 2 чайные ложки соли;
– 300 миллилитров яблочного уксуса;
– 300 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки куркумы;
– 2 столовые ложки французской горчицы;
– 0,5 чайной ложки черного перца горошком;
– 0,5 чайной ложки душистого перца горошком.
Приготовление:
- Вымытые огурцы обрежьте с обоих концов и нарежьте кружочками, а очищенный лук – полукольцами или четвертинками.
- Посолите овощи, перемешайте и оставьте на 3 часа. Затем процедите через дуршлаг.
- В кастрюлю с яблочным уксусом добавьте французскую горчицу, куркуму, сахар и черный и душистый перец. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
- В кипящий маринад положите огурцы и лук, перемешайте. Закипятите и варите еще 3 – 5 минут.
- Наполните сухие простерилизованные банки доверху и закрутите простерилизованными крышками. Накройте одеялом или полотенцем и оставьте остывать.