Вы будете готовить огурцы только так: рецепт роскошных пикули на зиму
23 июля 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Пикули для многих являются любимым рецептом из огурцов. Они одинаково хорошо сочетаются и самостоятельно, и как ингредиент ряда вкусных блюд.
Пикули готовятся совсем не сложно. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
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Пикули на зиму
- Время: 3 часа 20 минут
- Порций: 10
– 1 килограмм огурцов;
– 3 луковицы;
– 3 столовые ложки соли;
– 350 граммов сахара;
– 500 миллилитров уксуса 9%;
– 0,5 чайной ложки куркумы;
– 10 горошин черного перца.
Приготовление:
- Огурцы хорошо помойте, отрежьте носики и нарежьте кружочками толщиной 5 – 6 миллиметров. Лук почистьте и нарежьте полукольцами. Перемешайте овощи с солью.
- Накройте крышкой или широкой тарелкой, сверху поставьте гнет и оставьте на 3 часа.
- Затем промойте овощи холодной водой и откиньте на дуршлаг.
- Для маринада в кастрюле смешайте уксус, сахар, куркуму и черный перец. Доведите до кипения постоянно помешивая. Добавьте огурцы с луком и проварите 1 – 2 минуты.
- Переложите пикули в стерилизованные банки. Закрутите крышками и укутайте до полного остывания. Храните в темном прохладном месте.