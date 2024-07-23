Пікулі готуються зовсім не складно. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.

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Пікулі на зиму

  • Час: 3 години 20 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Огірки добре помийте, відріжте носики й наріжте кружальцями завтовшки 5 – 6 міліметрів. Цибулю почистьте й наріжте півкільцями. Перемішайте овочі з сіллю.
  2. Накрийте кришкою чи широкою тарілкою, зверху поставте гніт і залиште на 3 години.
  3. Потім промийте овочі холодною водою та відкиньте на друшляк.
  4. Для маринаду в каструлі змішайте оцет, цукор, куркуму й чорний перець. Доведіть до кипіння постійно помішуючи. Додайте огірки з цибулею і проваріть 1 – 2 хвилини.
  5. Перекладіть пікулі у стерилізовані банки. Закрутіть кришками та вкутайте до повного остигання. Зберігайте в темному прохолодному місці.