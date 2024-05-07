Бедный студент: готовим вкусный и бюджетный пирог из 90-х
7 мая 2024, 20:20Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
Пирог "Бедный студент" знают все. Он готовится очень быстро, а вкус имеет просто незабываемый.
Ингредиенты нужны самые простые. Поэтому такой пирог можно печь хоть каждый день.
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Пирог "Бедный студент"
- Время: 1 час
- Порций: 8
– 100 граммов варенья;
– 240 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– половина чайной ложки разрыхлителя;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки какао;
– щепотка соли;
– 200 миллилитров кефира;
– 50 граммов растительного масла;
– по 50 граммов орехов и изюма.
Приготовление:
- Орехи измельчите, а изюм замочите в горячей воде и обсушите.
- Соедините жидкие ингредиенты и отдельно – сухие. Замесите густое тесто.
- Дно формы застелите пергаментом и смажьте маслом.
- Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой. Украсьте готовый пирог по своему вкусу.