Бедный студент: готовим вкусный и бюджетный пирог из 90-х

7 мая 2024, 20:20
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Источник:

"Сегодня"

Пирог "Бедный студент" знают все. Он готовится очень быстро, а вкус имеет просто незабываемый.

Ингредиенты нужны самые простые. Поэтому такой пирог можно печь хоть каждый день.

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Пирог "Бедный студент"

  • Время: 1 час
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 100 граммов варенья;
– 240 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– половина чайной ложки разрыхлителя;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки какао;
– щепотка соли;
– 200 миллилитров кефира;
– 50 граммов растительного масла;
– по 50 граммов орехов и изюма.

Приготовление:

  1. Орехи измельчите, а изюм замочите в горячей воде и обсушите.
  2. Соедините жидкие ингредиенты и отдельно – сухие. Замесите густое тесто.
  3. Дно формы застелите пергаментом и смажьте маслом.
  4. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой. Украсьте готовый пирог по своему вкусу.
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Автор: Ольга Котів