Інгредієнти потрібні найпростіші. Тому такий пиріг можна пекти хоч щодня.
Буде смачно Дуже швидко і без випікання: приготуйте розкішний торт "Бите скло"
Пиріг "Бідний студент"
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Горіхи подрібніть, а родзинки замочіть в гарячій воді та обсушіть.
- З'єднайте рідкі інгредієнти та окремо – сухі. Замісіть густе тісто.
- Дно форми застеліть пергаментом і змастіть олією.
- Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Прикрасьте готовий пиріг на свій смак.