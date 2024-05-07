Інгредієнти потрібні найпростіші. Тому такий пиріг можна пекти хоч щодня.

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Пиріг "Бідний студент"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Горіхи подрібніть, а родзинки замочіть в гарячій воді та обсушіть.
  2. З'єднайте рідкі інгредієнти та окремо – сухі. Замісіть густе тісто.
  3. Дно форми застеліть пергаментом і змастіть олією.
  4. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Прикрасьте готовий пиріг на свій смак.