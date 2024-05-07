Інгредієнти потрібні найпростіші. Тому такий пиріг можна пекти хоч щодня.

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Пиріг "Бідний студент"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів варення;

– 240 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– половина чайної ложки розпушувача;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки какао;

– дрібка солі;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 50 грамів олії;

– по 50 грамів горіхів та родзинок.

Приготування:

Горіхи подрібніть, а родзинки замочіть в гарячій воді та обсушіть. З'єднайте рідкі інгредієнти та окремо – сухі. Замісіть густе тісто. Дно форми застеліть пергаментом і змастіть олією. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Прикрасьте готовий пиріг на свій смак.

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