Такой торт даже не надо выпекать, сообщает Вкусно 24. Вместо коржей будут кусочки крекера.
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Рецепт торта "Битое стекло"
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Хорошо взбейте жирную сметану с сахарной пудрой до однородности.
- Приготовьте желе согласно инструкции на пачке. Четыре из них поставьте застывать в холодильник, а одно оставьте в жидком состоянии.
- Смешайте его со сметаной и вылейте массу в глубокую миску.
- Измельчите до сметаны крекер, нарежьте банан и апельсин кусочками.
- Смешайте все ингредиенты. Застывшее желе нарежьте кубиками, добавьте к сладкой массе и перемешайте.
- Выложите сметанную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправьте в холодильник до застывания.