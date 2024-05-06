Такой торт даже не надо выпекать, сообщает Вкусно 24. Вместо коржей будут кусочки крекера.

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Рецепт торта "Битое стекло"

  • Время: 3 часа
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Хорошо взбейте жирную сметану с сахарной пудрой до однородности.
  2. Приготовьте желе согласно инструкции на пачке. Четыре из них поставьте застывать в холодильник, а одно оставьте в жидком состоянии.
  3. Смешайте его со сметаной и вылейте массу в глубокую миску.
  4. Измельчите до сметаны крекер, нарежьте банан и апельсин кусочками.
  5. Смешайте все ингредиенты. Застывшее желе нарежьте кубиками, добавьте к сладкой массе и перемешайте.
  6. Выложите сметанную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправьте в холодильник до застывания.