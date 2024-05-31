Он получится воздушным и сладким. Такой пирог точно понравится всем.

Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим традиционный "Наполеон", который понравится всем

Пирог из черешен

  • Время: 50 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Хорошо промойте черешню под проточной водой и удалите косточки.
  2. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром, пока смесь не побелеет, а затем добавьте размягченное масло и снова взбейте до образования пышной массы.
  3. Добавьте просеянную муку и осторожно перемешайте.
  4. Белки взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной пены. Добавьте к тесту и осторожно перемешайте лопаткой.
  5. Выстелите форму пергаментом, вылейте в нее тесто и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 – 7 минут.
  6. Выньте пирог из духовки и добавьте черешню. Снова поставьте его выпекаться на 40 минут.