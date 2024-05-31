Він вийде пухким та солодким. Такий пиріг точно сподобається усім.
Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо традиційний "Наполеон", що сподобається всім
Пиріг з черешень
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Добре промийте черешню під проточною водою та видаліть кісточки.
- Відділіть жовтки від білків. Жовтки збийте із цукром, доки суміш не побіліє, а потім додайте розм'якшене масло та знову збийте до утворення пишної маси.
- Додайте просіяне борошно та обережно перемішайте.
- Білки збийте із цукром та дрібкою солі до пишної піни. Додайте до тіста та обережно перемішайте лопаткою.
- Вистеліть форму пергаментом, вилийте в неї тісто та поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 7 хвилин.
- Вийміть пиріг з духовки та додайте черешню. Знову поставте його випікатися на 40 хвилин.