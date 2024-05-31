Він вийде пухким та солодким. Такий пиріг точно сподобається усім.

Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо традиційний "Наполеон", що сподобається всім

Пиріг з черешень

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Добре промийте черешню під проточною водою та видаліть кісточки.
  2. Відділіть жовтки від білків. Жовтки збийте із цукром, доки суміш не побіліє, а потім додайте розм'якшене масло та знову збийте до утворення пишної маси.
  3. Додайте просіяне борошно та обережно перемішайте.
  4. Білки збийте із цукром та дрібкою солі до пишної піни. Додайте до тіста та обережно перемішайте лопаткою.
  5. Вистеліть форму пергаментом, вилийте в неї тісто та поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 7 хвилин.
  6. Вийміть пиріг з духовки та додайте черешню. Знову поставте його випікатися на 40 хвилин.