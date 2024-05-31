Такой вкусный, что надо готовить 2: рецепт фантастического пирога с черешнями
31 мая 2024, 20:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Пока продолжается сезон черешни, стоит воспользоваться случаем и приготовить с ней вкусные блюда. В частности, советуем воспользоваться этим простым рецептом пирога.
Он получится воздушным и сладким. Такой пирог точно понравится всем.
Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим традиционный "Наполеон", который понравится всем
Пирог из черешен
- Время: 50 минут
- Порций: 8
– 600 граммов черешен или вишен;
– 220 граммов муки;
– 6 яиц;
– 200 граммов масла;
– 280 граммов сахара;
– 0,25 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Хорошо промойте черешню под проточной водой и удалите косточки.
- Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром, пока смесь не побелеет, а затем добавьте размягченное масло и снова взбейте до образования пышной массы.
- Добавьте просеянную муку и осторожно перемешайте.
- Белки взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной пены. Добавьте к тесту и осторожно перемешайте лопаткой.
- Выстелите форму пергаментом, вылейте в нее тесто и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 – 7 минут.
- Выньте пирог из духовки и добавьте черешню. Снова поставьте его выпекаться на 40 минут.