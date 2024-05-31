Такой вкусный, что надо готовить 2: рецепт фантастического пирога с черешнями

31 мая 2024, 20:59
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Источник:

Shuba

Пока продолжается сезон черешни, стоит воспользоваться случаем и приготовить с ней вкусные блюда. В частности, советуем воспользоваться этим простым рецептом пирога.

Он получится воздушным и сладким. Такой пирог точно понравится всем.

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Пирог из черешен

  • Время: 50 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 600 граммов черешен или вишен;
– 220 граммов муки;
– 6 яиц;
– 200 граммов масла;
– 280 граммов сахара;
– 0,25 чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Хорошо промойте черешню под проточной водой и удалите косточки.
  2. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром, пока смесь не побелеет, а затем добавьте размягченное масло и снова взбейте до образования пышной массы.
  3. Добавьте просеянную муку и осторожно перемешайте.
  4. Белки взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной пены. Добавьте к тесту и осторожно перемешайте лопаткой.
  5. Выстелите форму пергаментом, вылейте в нее тесто и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 – 7 минут.
  6. Выньте пирог из духовки и добавьте черешню. Снова поставьте его выпекаться на 40 минут.

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Автор: Ольга Котів