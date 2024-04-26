Без него праздничный стол будет неполноценным: приготовьте изысканный пляцок "Глаза царицы"
Источник:przyslijprzepis
Ни один праздник на Галичине не обходится без вкусных пляцков. Попробуйте и вы приготовить фантастический торт "Глаза царицы".
Готовить его не очень трудно. Однако на вкус такой пирог будет незабываемым.
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Рецепт торта "Глаза царицы"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты на белое тесто:
– 6 яичных белков;
– 1,5 стакана сахара;
– 1 стакан картофельной муки;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1/3 стакана растительного масла;
Темное тесто:
– 2 яйца;
– 6 столовых ложек сахара;
– 4 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 столовая ложка разрыхлителя;
– 2 столовые ложки какао;
– 1/3 стакана растительного масла;
Заварной крем:
– 2 стакана молока крем-пудинг без сахара;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 ванильный сахар;
– 1 кусок мягкого сливочного масла дополнительно;
Желе:
– 2 желе любимого вкуса;
– 2 столовых ложки сахара;
– пачка круглых бисквитных коржей;
– 1 чайная ложка кофе;
– 0,5 стакана кипятка;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 шоколадная глазурь;
– 3 столовые ложки измельченных орехов.
Приготовление:
- Для белого теста взбейте белки до крепкой пены, добавьте остальные ингредиенты и аккуратно перемешайте.
- Для темного теста желтки взбейте с сахаром до белого цвета. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, какао и маслом. Все ингредиенты перемешайте.
- Смажьте противень маслом и застелите бумагой для выпекания. На противень поочередно выложите светлое и темное тесто. Аккуратно все перемешайте вилкой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Дайте бисквиту остыть.
- Для крема отварите 2 стакана молока, добавьте сахар и ванильный сахар. Пудинговую массу охладите, после чего смешайте с мягким маслом. Кофе заварите в кипятке, добавьте сахар, перемешайте и дайте остыть.
- Приготовьте желе.
- Корж разрежьте на две части. Один бисквитный корж намажьте половиной крема. Затем на бисквитные коржи выложите крем, слегка пропитанный кофе. Между бисквитами выложите застывшее желе.
- Остальной крем вылейте на желе. Накройте торт другим коржом.
- В довершение покройте торт глазурью и посыпьте орехами. Поставьте в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались.