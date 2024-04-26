Готувати його не дуже важко. Проте на смак такий пляцок буде незабутнім.

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Рецепт торта "Очі цариці"

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Для білого тіста збийте білки до міцної піни, додайте решту інгредієнтів та акуратно перемішайте.
  2. Для темного тіста жовтки збийте з цукром до білого кольору. Додайте борошно, змішане з розпушувачем, какао та олією. Всі інгредієнти перемішайте.
  3. Змастіть деко маслом та застеліть папером для випікання. На деко по черзі викладіть світле і темне тісто. Акуратно все перемішайте виделкою. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин. Дайте бісквіту охолонути.
  4. Для крему відваріть 2 склянки молока, додайте цукор і ванільний цукор. Пудингову масу охолодіть, після чого змішайте з м'яким маслом. Каву заваріть в окропі, додайте цукор, перемішайте та дайте вистигнути.
  5. Приготуйте желе.
  6. Корж розріжте на дві частини. Один бісквітний корж намастіть половиною крему. Потім на бісквітні коржі викладіть крем, злегка просочений кавою. Між бісквітами викладіть застигле желе.
  7. Решту крему вилийте на желе. Накрийте торт іншим коржем.
  8. На завершення покрийте торт глазур'ю і посипте горіхами. Поставте у холодильник, щоб коржі добре просочилися.