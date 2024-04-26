Готувати його не дуже важко. Проте на смак такий пляцок буде незабутнім.

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Рецепт торта "Очі цариці"

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти на біле тісто:

– 6 яєчних білків;

– 1,5 склянки цукру;

– 1 склянка картопляного борошна;

– 1 столова ложка оцту;

– 1/3 склянки олії; Темне тісто:

– 2 яйця;

– 6 столових ложок цукру;

– 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 2 столові ложки какао;

– 1/3 склянки олії; Заварний крем:

– 2 склянки молока крем-пудинг без цукру;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 ванільний цукор;

– 1 шматок м'якого вершкового масла додатково; Желе:

– 2 желе улюбленого смаку;

– 2 столові ложки цукру;

– пачка круглих бісквітних коржів;

– 1 чайна ложка кави;

– 0,5 склянки окропу;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 шоколадна глазур;

– 3 столові ложки подрібнених горіхів.

Приготування:

Для білого тіста збийте білки до міцної піни, додайте решту інгредієнтів та акуратно перемішайте. Для темного тіста жовтки збийте з цукром до білого кольору. Додайте борошно, змішане з розпушувачем, какао та олією. Всі інгредієнти перемішайте. Змастіть деко маслом та застеліть папером для випікання. На деко по черзі викладіть світле і темне тісто. Акуратно все перемішайте виделкою. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин. Дайте бісквіту охолонути. Для крему відваріть 2 склянки молока, додайте цукор і ванільний цукор. Пудингову масу охолодіть, після чого змішайте з м'яким маслом. Каву заваріть в окропі, додайте цукор, перемішайте та дайте вистигнути. Приготуйте желе. Корж розріжте на дві частини. Один бісквітний корж намастіть половиною крему. Потім на бісквітні коржі викладіть крем, злегка просочений кавою. Між бісквітами викладіть застигле желе. Решту крему вилийте на желе. Накрийте торт іншим коржем. На завершення покрийте торт глазур'ю і посипте горіхами. Поставте у холодильник, щоб коржі добре просочилися.

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