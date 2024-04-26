Готувати його не дуже важко. Проте на смак такий пляцок буде незабутнім.
Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Рецепт торта "Очі цариці"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Для білого тіста збийте білки до міцної піни, додайте решту інгредієнтів та акуратно перемішайте.
- Для темного тіста жовтки збийте з цукром до білого кольору. Додайте борошно, змішане з розпушувачем, какао та олією. Всі інгредієнти перемішайте.
- Змастіть деко маслом та застеліть папером для випікання. На деко по черзі викладіть світле і темне тісто. Акуратно все перемішайте виделкою. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин. Дайте бісквіту охолонути.
- Для крему відваріть 2 склянки молока, додайте цукор і ванільний цукор. Пудингову масу охолодіть, після чого змішайте з м'яким маслом. Каву заваріть в окропі, додайте цукор, перемішайте та дайте вистигнути.
- Приготуйте желе.
- Корж розріжте на дві частини. Один бісквітний корж намастіть половиною крему. Потім на бісквітні коржі викладіть крем, злегка просочений кавою. Між бісквітами викладіть застигле желе.
- Решту крему вилийте на желе. Накрийте торт іншим коржем.
- На завершення покрийте торт глазур'ю і посипте горіхами. Поставте у холодильник, щоб коржі добре просочилися.