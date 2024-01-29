Пирог с грушами и сыром: приготовьте самое простое блюдо, которое имеет вкус, как в ресторане
29 января 2024, 10:51Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Ресторанное блюдо может быть по-настоящему быстрым. Попытайтесь приготовить пирог с грушами и сыром бри.
Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал свой простой рецепт. На приготовление уйдет совсем мало времени.
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Пирог с грушами и двумя видами сыра
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 500 грамм листового теста;
– 2 – 3 груши;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сыра Бри;
– 50 граммов сыра Дор Блю;
– лесной орех или миндаль по вкусу;
– мед;
– горсть муки.
Приготовление:
- Размороженное тесто раскатайте прямоугольником толщиной примерно 5 миллиметров на посыпанной мукой столешнице.
- Немножко надрежьте тесто по краям, а внутри попрокалывайте его вилкой. Смажьте тесто яйцом и запекайте до румяной корочки 25 минут при 175 градусах.
- Далее середину теста немного придавите руками и положите очищенную грушу, нарезанную частицами. Также добавьте кусочки сыра.
- Поставьте пирог снова в разогретую до 175 градусов духовку минут на 20. Запекайте, пока не начнет подрумяниваться сыр.
- Достаньте пирог из духовки, посыпьте орешками и полейте медом. Есть можно и горячим, и холодным.