Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів свій простий рецепт. На приготування знадобиться зовсім мало часу.
Варто спробувати Баба-шарпанина: рецепт автентичної української страви від учасниці "МастерШеф"
Пиріг з грушами та двома видами сиру
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розморожене тісто розкачайте прямокутником товщиною приблизно 5 міліметрів на посипаній борошном стільниці.
- Трішечки надріжте тісто по краях, а в середині попроколюйте його виделкою. Змастіть тісто яйцем та запікайте до рум'яної скоринки 25 хвилин при 175 градусах.
- Далі середину тіста трішечки придавіть руками та покладіть очищену грушу, нарізану частинками. Також додайте шматочки сиру.
- Поставте пиріг знову в розігріту до 175 градусів духовку хвилин на 20. Запікайте, поки не почне підрум'янюватись сир.
- Дістаньте пиріг з духовки, посипте горішками та полийте медом. Їсти можна і гарячим, і холодним.