Цей шоколадний пиріг дуже схожий на класичний брауні, але його смак доповнює домашній кисломолочний сир та ягоди черешні чи вишні (на вибір).
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В кулінарії поєднання смаків солодкого та кислого вже давно посідають верхівки популярних комбінацій. Це вишня, чи черешня з шоколадом, яку використовують у десертах.
Шоколадний пиріг з кисломолочним сиром та черешнями (або вишнями)
- Час: 2 години
- Порції: 8
Приготування:
- Масло розтоплюємо з шоколадом.
- Яйця збиваємо з цукром до білої пінки і додаємо шоколад з маслом.
- Далі додаємо всі сухі інгредієнти і замішуємо тісто.
Приготування:
- Все перебиваємо блендером.
- Шоколадне тісто розділяємо на дві частини і викладаємо між ними шар сирної маси зверху з черешнями чи вишнями.
- Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин залежно від розмірів випічки.
Смачного!