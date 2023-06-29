Цей шоколадний пиріг дуже схожий на класичний брауні, але його смак доповнює домашній кисломолочний сир та ягоди черешні чи вишні (на вибір).

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В кулінарії поєднання смаків солодкого та кислого вже давно посідають верхівки популярних комбінацій. Це вишня, чи черешня з шоколадом, яку використовують у десертах.

Шоколадний пиріг з кисломолочним сиром та черешнями (або вишнями)

  • Час: 2 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Масло розтоплюємо з шоколадом.
  • Яйця збиваємо з цукром до білої пінки і додаємо шоколад з маслом.
  • Далі додаємо всі сухі інгредієнти і замішуємо тісто.

Приготування:

  • Все перебиваємо блендером.
  • Шоколадне тісто розділяємо на дві частини і викладаємо між ними шар сирної маси зверху з черешнями чи вишнями.
  • Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин залежно від розмірів випічки.

Смачного!