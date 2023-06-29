Цей шоколадний пиріг дуже схожий на класичний брауні, але його смак доповнює домашній кисломолочний сир та ягоди черешні чи вишні (на вибір).

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В кулінарії поєднання смаків солодкого та кислого вже давно посідають верхівки популярних комбінацій. Це вишня, чи черешня з шоколадом, яку використовують у десертах.

Шоколадний пиріг з кисломолочним сиром та черешнями (або вишнями)

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти для шоколадного коржа:

– 100 грамів шоколаду;

– 100 грамів масла вершкового;

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– 150 грамів борошна;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 1 столова ложка какао.

Приготування:

Масло розтоплюємо з шоколадом.

Яйця збиваємо з цукром до білої пінки і додаємо шоколад з маслом.

Далі додаємо всі сухі інгредієнти і замішуємо тісто.

Інгредієнти для сирного шару:

– 300 грамів сиру кисломолочного;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки цукру;

– ванільний цукор.

Приготування:

Все перебиваємо блендером.

Шоколадне тісто розділяємо на дві частини і викладаємо між ними шар сирної маси зверху з черешнями чи вишнями.

Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин залежно від розмірів випічки.

Смачного!

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