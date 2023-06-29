Шоколадный пирог из творога и черешни: пальчики оближете

В сезон черешни так и хочется готовить из нее все блюда: завтрак, обед и ужин. У нас есть рецепт невероятного десерта с этими ягодами, который придётся по вкусу каждому.

Этот шоколадный пирог очень похож на классический брауни, но его вкус дополняет домашний творог и ягоды черешни или вишни (на выбор).

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В кулинарии сочетания вкусов сладкого и кислого уже давно занимают верхушки популярных комбинаций. Это вишня или черешня с шоколадом, которую используют в десертах.

Шоколадный пирог с кисломолочным сыром и черешнями (или вишнями)

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

– 100 граммов шоколада;– 100 граммов масла сливочного;– 2 яйца;– 50 граммов сахара;– 150 граммов муки;– 1 столовая ложка разрыхлителя;– 1 столовая ложка какао.

Приготовление:

Масло растапливаем с шоколадом.

Яйца сбиваем с сахаром к белой пенке и добавляем шоколад с маслом.

Далее добавляем все сухие ингредиенты и замешиваем тесто.

– 300 граммов сыра кисломолочного;– 2 яйца;– 3 столовые ложки сахара;– ванильный сахар.

Приготовление:

Все перебиваем блендером.

Шоколадное тесто разделяем на две части и выкладываем между ними слой творожной массы сверху с черешнями или вишнями.

Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут в зависимости от размеров выпечки.

Приятного аппетита!

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