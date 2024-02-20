Самый удачный пирог из лаваша: рецепт вкусного и быстрого ужина
20 февраля 2024, 21:05Читати новину українською
Источник:tsukatnata
Вкусный пирог можно очень просто и быстро приготовить. Для этого нужно использовать обычный лаваш.
В этом рецепте используются 2 вида сыра – гауда и сулугуни. Однако вы можете брать и другие на свой вкус.
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Пирог из лаваша
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 3 листа лаваша;
– 300 граммов сметаны;
– 250 граммов сулугуни;
– 150 граммов гауды;
– 2 яйца;
– зелень по вкусу.
Приготовление:
- Сыр натрите, а зелень нарежьте. Смешайте сметану и яйца.
- Смажьте лаваш соусом и выложите сыр с зеленью.
- Сверните, оставив свободный край. Сделайте это со всеми лавашами и объедините их в пирог.
- Выложите на пергамент и залейте соусом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.