Самый удачный пирог из лаваша: рецепт вкусного и быстрого ужина

20 февраля 2024, 21:05
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Источник:

tsukatnata

Вкусный пирог можно очень просто и быстро приготовить. Для этого нужно использовать обычный лаваш.

В этом рецепте используются 2 вида сыра – гауда и сулугуни. Однако вы можете брать и другие на свой вкус.

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Пирог из лаваша

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 листа лаваша;
– 300 граммов сметаны;
– 250 граммов сулугуни;
– 150 граммов гауды;
– 2 яйца;
– зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Сыр натрите, а зелень нарежьте. Смешайте сметану и яйца.
  2. Смажьте лаваш соусом и выложите сыр с зеленью.
  3. Сверните, оставив свободный край. Сделайте это со всеми лавашами и объедините их в пирог.
  4. Выложите на пергамент и залейте соусом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
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Автор: Ольга Котів