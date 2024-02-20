В этом рецепте используется свежий шпинат. Однако вы можете брать и замороженный, предварительно его немножко протушив.

Стоит попробовать Вы будете готовить ее не раз: рецепт идеальной запеканки, от которой все будут в восторге

Слоеный пирог со шпинатом и сыром

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. В миске смешайте натертый сыр, помытый шпинат и 3 яйца. Посолите, поперчите и все хорошо перемешайте.
  2. Размороженное готовое слоеное тесто немного раскатайте, выложите начинку и хорошо залепите края.
  3. Сверху смажьте взбитым яйцом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 40 минут.