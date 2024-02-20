В этом рецепте используется свежий шпинат. Однако вы можете брать и замороженный, предварительно его немножко протушив.
Стоит попробовать Вы будете готовить ее не раз: рецепт идеальной запеканки, от которой все будут в восторге
Слоеный пирог со шпинатом и сыром
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- В миске смешайте натертый сыр, помытый шпинат и 3 яйца. Посолите, поперчите и все хорошо перемешайте.
- Размороженное готовое слоеное тесто немного раскатайте, выложите начинку и хорошо залепите края.
- Сверху смажьте взбитым яйцом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 40 минут.