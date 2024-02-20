У цьому рецепті використовуються 2 види сиру – гауда та сулугуні. Однак ви можете брати й інші на свій смак.

Варто спробувати Навіть тісто замішувати не треба: готуємо пиріг зі шпинатом, який розірвав інстаграм

Пиріг з лаваша

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Сир натріть, а зелень наріжте. Змішайте сметану та яйця.
  2. Змастіть лаваш соусом та викладіть сир із зеленню.
  3. Скрутіть, залишивши вільний край. Зробіть це зі всіма лавашами та об'єднайте їх у пиріг.
  4. Викладіть на пергамент і залийте соусом. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.