У цьому рецепті використовуються 2 види сиру – гауда та сулугуні. Однак ви можете брати й інші на свій смак.
Варто спробувати Навіть тісто замішувати не треба: готуємо пиріг зі шпинатом, який розірвав інстаграм
Пиріг з лаваша
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Сир натріть, а зелень наріжте. Змішайте сметану та яйця.
- Змастіть лаваш соусом та викладіть сир із зеленню.
- Скрутіть, залишивши вільний край. Зробіть це зі всіма лавашами та об'єднайте їх у пиріг.
- Викладіть на пергамент і залийте соусом. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.