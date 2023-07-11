Пирог из New York Times с сезонными ягодами – станет любимцем семьи
11 июля 2023, 19:26Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Нам кажется, вкуснее теста, чем на пирог из New York Times нет. А чтобы и вы в этом убедились – приготовьте его уже сегодня.
Пирог из издания The New York Times стал настоящим бестселлером в газете. Несколько лет подряд по многочисленным просьбам американских домохозяек газета публиковала этот рецепт пирога. В классическом исполнении его готовят со сливами.
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Мы предлагаем приготовить домашнюю выпечку с сезонными ягодами и фруктами.
Рецепт пирога из New York Times
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– 180 граммов мягкого масла
– 180 граммов сахара
– 180 граммов муки
– 3 яйца
– 1 ложка разрыхлителя без горки
– щепотка соли
– фрукты и ягоды.
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и щепотку соли. В конце вмешиваем предварительно просеянную муку и разрыхлитель для теста.
- Выкладываем тесто в жаропрочную форму, а сверху посыпаем ягодами и нарезанными фруктами.
- Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 40 – 50 минут. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт популярного американского пирога? Попытайтесь также приготовить шоколадный брауни без муки по нашему рецепту.