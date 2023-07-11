Пиріг з видання The New York Times став справжнім бестселером у газеті. Декілька років поспіль на численні прохання американських домогосподарок газета публікувала цей рецепт пирога. У класичному виконанні його готують зі сливами.

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Ми пропонуємо приготувати домашню випічку з сезонними ягодами та фруктами.

Рецепт пирога з New York Times

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • М'яке вершкове масло збиваємо з цукром, додаємо яйця та щіпку солі. Наприкінці вмішуємо попередньо просіяне борошно та розпушувач для тіста.
  • Викладаємо тісто у жаротривку форму, а зверху посипаємо ягодами та нарізаними фруктами.
  • Випікаємо пиріг у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 40 – 50 хвилин. Готову випічку можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!