Тесто просто будет таять во рту. Начинка в этом пироге – настоящее произведение искусства.
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Пирог с ревенем и клубникой
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- В просеянную муку добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, обычный и ванильный сахар. Замесите эластичное тесто, заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
- Для начинки ревень и клубнику помойте и обсушите. Ревень нарежьте кусочками по 1 – 1,5 сантиметра, посыпьте корицей, половиной сахара и перемешайте. Клубнику среднего размера разрежьте на 4 части.
- Круглую форму смажьте маслом. Тесто раскатайте по ее размеру, но с запасом для бортиков. Выложите его в форму, выстеленную пергаментом, сформируйте бортики и поколите вилкой.
- Сверху равномерно разложите кубики ревеня и слегка вдавите их в тесто. Сверху положите кусочки клубники и посыпьте второй половиной сахара.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 – 40 минут до золотистости.