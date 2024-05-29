Тісто просто танутиме у роті. Начинка у цьому пирозі – справжній витвір мистецтва.
Варто спробувати Італійський полуничний торт: простий рецепт вишуканого десерту
Пиріг з ревенем та полуницею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- У просіяне борошно додайте розм'якшене вершкове масло, яйце, звичайний та ванільний цукор. Замісіть еластичне тісто, загорніть його в харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
- Для начинки ревінь і полуницю помийте та обсушіть. Ревінь наріжте шматочками по 1 – 1,5 сантиметра, посипте корицею, половиною цукру та перемішайте. Полуницю середнього розміру розріжте на 4 частини.
- Круглу форму змастіть маслом. Тісто розкачайте по її розміру, але із запасом для бортиків. Викладіть його у форму, вистелену пергаментом, сформуйте бортики та поколіть виделкою.
- Зверху рівномірно розкладіть кубики ревеню й легенько втисніть їх у тісто. Зверху покладіть шматочки полуниці й посипте другою половиною цукру.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 – 40 хвилин до золотистості.