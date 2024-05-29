На аромат прибегут соседи: готовим сказочно вкусный пирог с ревенем и клубникой
29 мая 2024, 18:58Читати новину українською
Источник:Shuba
Домашняя выпечка всегда вкуснее, чем магазинная. Попробуйте приготовить этот простой и очень ароматный пирог с ревенем и клубникой.
Тесто просто будет таять во рту. Начинка в этом пироге – настоящее произведение искусства.
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Пирог с ревенем и клубникой
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 300 граммов муки;
– 200 граммов масла;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара.
Для начинки:
– 500 граммов ревеня;
– 300 граммов клубники;
– 100 граммов сахара;
– 5 граммов молотой корицы.
Приготовление:
- В просеянную муку добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, обычный и ванильный сахар. Замесите эластичное тесто, заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
- Для начинки ревень и клубнику помойте и обсушите. Ревень нарежьте кусочками по 1 – 1,5 сантиметра, посыпьте корицей, половиной сахара и перемешайте. Клубнику среднего размера разрежьте на 4 части.
- Круглую форму смажьте маслом. Тесто раскатайте по ее размеру, но с запасом для бортиков. Выложите его в форму, выстеленную пергаментом, сформируйте бортики и поколите вилкой.
- Сверху равномерно разложите кубики ревеня и слегка вдавите их в тесто. Сверху положите кусочки клубники и посыпьте второй половиной сахара.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 – 40 минут до золотистости.