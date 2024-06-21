Советуем добавить в начинку еще и клубнику. Так пирог будет более сочным.

Стоит попробовать Можно даже тем, кто на диете: готовим невероятно нежный клубничный десерт

Немецкий пирог с ревенем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 100 граммов масла;

– 2 яйца;

– 180 граммов муки;

– 80 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;

– щепотка соли.

Начинка:

– 300 граммов ревеня;

– 100 граммов клубники;

– сахар, корица по вкусу.

Посыпка:

– 60 граммов масла;

– 60 граммов сахара;

– 10 граммов муки;

– ванильный сахар по вкусу.

Смотрите, как приготовить пирог с ревенем:

Приготовление:

Для теста соедините мягкое сливочное масло, яйца, сахар и соль. Просейте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте. Переложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Для начинки ревень и клубнику промойте и измельчите. Выложите на тесто и посыпьте сахаром и корицей. Для посыпки холодное сливочное масло соедините с обычным и ванильным сахаром, а также мукой. Перетрите в крошку. Посыпьте пирог крошкой и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут.

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