Советуем добавить в начинку еще и клубнику. Так пирог будет более сочным.
Стоит попробовать Можно даже тем, кто на диете: готовим невероятно нежный клубничный десерт
Немецкий пирог с ревенем
- Время: 1 час
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить пирог с ревенем:
Приготовление:
- Для теста соедините мягкое сливочное масло, яйца, сахар и соль. Просейте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте. Переложите тесто в форму, застеленную пергаментом.
- Для начинки ревень и клубнику промойте и измельчите. Выложите на тесто и посыпьте сахаром и корицей.
- Для посыпки холодное сливочное масло соедините с обычным и ванильным сахаром, а также мукой. Перетрите в крошку.
- Посыпьте пирог крошкой и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут.