Советуем добавить в начинку еще и клубнику. Так пирог будет более сочным.

Стоит попробовать Можно даже тем, кто на диете: готовим невероятно нежный клубничный десерт

Немецкий пирог с ревенем

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить пирог с ревенем:

Приготовление:

  1. Для теста соедините мягкое сливочное масло, яйца, сахар и соль. Просейте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте. Переложите тесто в форму, застеленную пергаментом.
  2. Для начинки ревень и клубнику промойте и измельчите. Выложите на тесто и посыпьте сахаром и корицей.
  3. Для посыпки холодное сливочное масло соедините с обычным и ванильным сахаром, а также мукой. Перетрите в крошку.
  4. Посыпьте пирог крошкой и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут.