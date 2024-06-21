Радимо додати в начинку ще й полуницю. Так пиріг буде соковитішим.

Варто спробувати Можна навіть тим, хто на дієті: готуємо неймовірно ніжний полуничний десерт

Німецький пиріг з ревенем

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Дивіться, як приготувати пиріг з ревенем:

Приготування:

  1. Для тіста з'єднайте м'яке вершкове масло, яйця, цукор і сіль. Просійте борошно з розпушувачем і добре перемішайте. Перекладіть тісто у форму, застелену пергаментом.
  2. Для начинки ревінь і полуницю промийте і подрібніть. Викладіть на тісто і посипте цукром та корицею.
  3. Для посипки холодне вершкове масло з'єднайте зі звичайним та ванільним цукром, а також борошном. Перетріть в крихту.
  4. Посипте пиріг крихтою та відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин.