Его обожают все немцы: приготовьте роскошный пирог из ревеня
21 июня 2024, 16:44Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Ревень – идеальный ингредиент для пирогов. В частности, такие сладости просто обожают в Германии.
Советуем добавить в начинку еще и клубнику. Так пирог будет более сочным.
Стоит попробовать Можно даже тем, кто на диете: готовим невероятно нежный клубничный десерт
Немецкий пирог с ревенем
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 100 граммов масла;
– 2 яйца;
– 180 граммов муки;
– 80 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли.
Начинка:
– 300 граммов ревеня;
– 100 граммов клубники;
– сахар, корица по вкусу.
Посыпка:
– 60 граммов масла;
– 60 граммов сахара;
– 10 граммов муки;
– ванильный сахар по вкусу.
Смотрите, как приготовить пирог с ревенем:
Приготовление:
- Для теста соедините мягкое сливочное масло, яйца, сахар и соль. Просейте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте. Переложите тесто в форму, застеленную пергаментом.
- Для начинки ревень и клубнику промойте и измельчите. Выложите на тесто и посыпьте сахаром и корицей.
- Для посыпки холодное сливочное масло соедините с обычным и ванильным сахаром, а также мукой. Перетрите в крошку.
- Посыпьте пирог крошкой и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут.