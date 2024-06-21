Его обожают все немцы: приготовьте роскошный пирог из ревеня

21 июня 2024, 16:44
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Источник:

yuliia.senych

Ревень – идеальный ингредиент для пирогов. В частности, такие сладости просто обожают в Германии.

Советуем добавить в начинку еще и клубнику. Так пирог будет более сочным.

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Немецкий пирог с ревенем

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты для теста:
– 100 граммов масла;
– 2 яйца;
– 180 граммов муки;
– 80 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли.
Начинка:
– 300 граммов ревеня;
– 100 граммов клубники;
– сахар, корица по вкусу.
Посыпка:
– 60 граммов масла;
– 60 граммов сахара;
– 10 граммов муки;
– ванильный сахар по вкусу.

Смотрите, как приготовить пирог с ревенем:

Приготовление:

  1. Для теста соедините мягкое сливочное масло, яйца, сахар и соль. Просейте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте. Переложите тесто в форму, застеленную пергаментом.
  2. Для начинки ревень и клубнику промойте и измельчите. Выложите на тесто и посыпьте сахаром и корицей.
  3. Для посыпки холодное сливочное масло соедините с обычным и ванильным сахаром, а также мукой. Перетрите в крошку.
  4. Посыпьте пирог крошкой и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут.

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Автор: Ольга Котів