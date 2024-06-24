Из слоеного теста: как приготовить тарт со спаржей, яйцами и помидорами
24 июня 2024, 06:27Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Это красивый и изысканный пирог, который готовится очень быстро. Он подходит как для перекуса, так и для легкого ужина.
Простой в приготовлении, из доступных сезонных продуктов – тарт со спаржей просто тает во рту. Это наслаждение в каждом куске!
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Пирог со спаржей
- Время: 1 час
- Порций: 6
– примерно 250 грамм слоеного теста;
– полпучка зеленой спаржи;
– 150 грамм помидоров черри;
– 100 грамм голубого сыра;
– 2 столовые ложки тертого твердого сыра;
– 2 яйца;
– несколько листочков базилика (по желанию).
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Спаржу помойте, обломайте жесткие и светлые концы (они сломаются в нужном месте), обсушите.
- Помидоры разрежьте пополам, сыр нарежьте кубиками.
- Твердый сыр грана падано натрите на мелкой терке.
- Выньте слоеное тесто из холодильника, разверните его и положите в форму для выпекания.
- На дно выложите спаржу и помидоры.
- Приправьте солью и перцем.
- Вбейте яйца и посыпьте измельченным, а затем тертым сыром.
- Поставьте в духовку на 20 минут.
- Посыпьте свежим базиликом.