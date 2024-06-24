Простой в приготовлении, из доступных сезонных продуктов – тарт со спаржей просто тает во рту. Это наслаждение в каждом куске!

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Пирог со спаржей

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Пирог со спаржейТак вкусно / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Спаржу помойте, обломайте жесткие и светлые концы (они сломаются в нужном месте), обсушите.
  3. Помидоры разрежьте пополам, сыр нарежьте кубиками.
  4. Твердый сыр грана падано натрите на мелкой терке.
  5. Выньте слоеное тесто из холодильника, разверните его и положите в форму для выпекания.
  6. На дно выложите спаржу и помидоры.
  7. Приправьте солью и перцем.
  8. Вбейте яйца и посыпьте измельченным, а затем тертым сыром.
  9. Поставьте в духовку на 20 минут.
  10. Посыпьте свежим базиликом.