Простой в приготовлении, из доступных сезонных продуктов – тарт со спаржей просто тает во рту. Это наслаждение в каждом куске!
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Пирог со спаржей
- Время: 1 час
- Порций: 6
Так вкусно / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Спаржу помойте, обломайте жесткие и светлые концы (они сломаются в нужном месте), обсушите.
- Помидоры разрежьте пополам, сыр нарежьте кубиками.
- Твердый сыр грана падано натрите на мелкой терке.
- Выньте слоеное тесто из холодильника, разверните его и положите в форму для выпекания.
- На дно выложите спаржу и помидоры.
- Приправьте солью и перцем.
- Вбейте яйца и посыпьте измельченным, а затем тертым сыром.
- Поставьте в духовку на 20 минут.
- Посыпьте свежим базиликом.