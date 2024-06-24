Простий у приготуванні, з доступних сезонних продуктів – тарт зі спаржею просто тане у роті. Це насолода у кожному шматку!

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Пиріг зі спаржею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Пиріг зі спаржеюТак смачно / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Спаржу помийте, обламайте жорсткі та світлі кінці (вони зламаються в потрібному місці), обсушіть.
  3. Помідори розріжте навпіл, сир наріжте кубиками.
  4. Твердий сир грана падано натріть на дрібній тертці.
  5. Вийміть листкове тісто з холодильника, розгорніть його та покладіть у форму для випікання.
  6. На дно викладіть спаржу і помідори.
  7. Приправте сіллю і перцем.
  8. Вбийте яйця і посипте подрібненим, а потім тертим сиром.
  9. Поставте в духовку на 20 хвилин.
  10. Посипте свіжим базиліком.